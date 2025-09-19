Nederland heeft een Jeremy Clarkson nodig 

Mijn lievelingsserie gaat over een autofanaat. In Clarkson’s Farm zien we Jeremy Clarkson, de rondbuikige brombeer en autokenner uit Top Gear, van een verrassende nieuwe kant. Hij zit weliswaar nog steeds in een Lamborghini, maar nu eentje die kan ploegen, spitten en zaaien. Op zijn enorme boerderij in de sprookjesachtige Cotswolds, in het midden van Engeland, probeert hij het boerenleven onder de knie te krijgen. Achter het charmante gestuntel en de constante verbazing over hoe zwaar en mooi het boerenleven is, wordt subtiel een serieuzer verhaal verteld: dat van falend kapitalisme, een mislukte Brexit en een dreigende klimaatcrisis.