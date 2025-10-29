Nederland kan de goede weg nog terugvinden

Mijn moeder heeft alzheimer. Ze verdwaalt dus regelmatig. Soms letterlijk, als ze de weg niet meer herkent. Vaker nog in gedachten, in tijd, in taal. Dan springt een verhaal ineens van 1986 naar gisteren, van een schoolplein naar een ziekenhuis, zonder brug of uitleg. Voor haar lijkt het allemaal logisch. En tegelijk verwarrend. Want ze weet nog dat ze vergeet. Dat maakt het pijnlijk, schrijnend én ontroerend.