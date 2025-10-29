Mijn moeder heeft alzheimer. Ze verdwaalt dus regelmatig. Soms letterlijk, als ze de weg niet meer herkent. Vaker nog in gedachten, in tijd, in taal. Dan springt een verhaal ineens van 1986 naar gisteren, van een schoolplein naar een ziekenhuis, zonder brug of uitleg. Voor haar lijkt het allemaal logisch. En tegelijk verwarrend. Want ze weet nog dat ze vergeet. Dat maakt het pijnlijk, schrijnend én ontroerend.
Column
Nederland kan de goede weg nog terugvinden
De moeder van columnist Hans Stegeman heeft alzheimer. Op een gekke manier ziet hij in haar innerlijke chaos de staat van Nederland weerspiegeld. Maar waar haar verdwalen onomkeerbaar is, kan Nederland de weg nog terugvinden.