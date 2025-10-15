We staan als land voor gigantische opgaven. Van de klimaatcrisis tot het woningtekort, van digitale veiligheid en dreigende waterschaarste tot de vergrijzing met bijbehorend dreigend zorginfarct. En dan hebben we het nog niet over de regime change die de VS voor ogen heeft in Europa (door onder meer rechts-populistische politici actief te steunen), de directe inmenging van grote techbazen als Peter Thiel en Elon Musk in de Europese politiek en de fnuikende invloed van polariserende algoritmes op zowel het publieke debat als op het vertrouwen in de overheid, wetenschap en journalistiek.
Essay
Nederland heeft een Derde Kamer nodig
Wij burgers moeten democratisch volwassen worden. Het wordt tijd om verantwoordelijkheid te nemen voor de democratie, betoogt Eva Rovers, schrijver en oprichter van Bureau Burgerberaad. Tijd voor de Derde Kamer.
