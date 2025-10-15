Essay
Nederland heeft een Derde Kamer nodig
WOENSDAG 15 OKTOBER

Wij burgers moeten democratisch volwassen worden. Het wordt tijd om verantwoordelijkheid te nemen voor de democratie, betoogt Eva Rovers, schrijver en oprichter van Bureau Burgerberaad. Tijd voor de Derde Kamer.

AuteurEva Rovers
Fotografie Marcel Antonisse / ANP
5 min

We staan als land voor gigantische opgaven. Van de klimaatcrisis tot het woningtekort, van digitale veiligheid en dreigende waterschaarste tot de vergrijzing met bijbehorend dreigend zorginfarct. En dan hebben we het nog niet over de regime change die de VS voor ogen heeft in Europa (door onder meer rechts-populistische politici actief te steunen), de directe inmenging van grote techbazen als Peter Thiel en Elon Musk in de Europese politiek en de fnuikende invloed van polariserende algoritmes op zowel het publieke debat als op het vertrouwen in de overheid, wetenschap en journalistiek.

Meer overSamenleving
Gerelateerd
Article image
Column
Een kasboek is geen kompas
Aan de nieuwe doorrekening van het CPB van de verkiezingsprogramma’s schort nog steeds een hoop, schrijft Hans Stegeman. ‘Zolang we rekenen alsof het systeem stabiel is, terwijl de dijken op doorbreken staan, faalt niet het CPB – maar falen wij.’
Hans Stegeman
Article image
Rondgang
Stemverbod voor 65+
Nederland vergrijst in rap tempo. Bij elke verkiezing groeit daarmee het gewicht van oudere kiezers. Dit kan ten koste gaan van de belangen van jongeren, die de gevolgen van politieke keuzes juist het langst zullen dragen. Stemrecht kent al een minimumleeftijd. Wordt het ook tijd voor een maximumleeftijd?
Barbara Knoote
Article image
Opinie
Een vrijheidskompas dat ons behoedt voor angst en boosheid
Als er iets op het spel staat, dan is het wel onze vrijheid. Groot en klein. Aan de buitengrenzen én binnen de samenleving. Lijsttrekker van de ChristenUnie Mirjam Bikker pleit voor een christelijk-sociaal vrijheidskompas.
Mirjam Bikker