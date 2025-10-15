Nederland heeft een Derde Kamer nodig

We staan als land voor gigantische opgaven. Van de klimaatcrisis tot het woningtekort, van digitale veiligheid en dreigende waterschaarste tot de vergrijzing met bijbehorend dreigend zorginfarct. En dan hebben we het nog niet over de regime change die de VS voor ogen heeft in Europa (door onder meer rechts-populistische politici actief te steunen), de directe inmenging van grote techbazen als Peter Thiel en Elon Musk in de Europese politiek en de fnuikende invloed van polariserende algoritmes op zowel het publieke debat als op het vertrouwen in de overheid, wetenschap en journalistiek.