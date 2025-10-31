Reconstructie
Missie-Timmermans was gedoemd te mislukken
VRIJDAG 31 OKTOBER

Als oppositieleider tegen een extreemrechts kabinet leek Timmermans de ideale uitgangspositie te hebben om deze verkiezingen te winnen. Toch verliest GroenLinks-PvdA vijf zetels. Hoe heeft het zover kunnen komen? En lost het vertrek van Timmermans het probleem van GroenLinks-PvdA op?

Auteurs
Yasmin Ait Abderrahman, Thijs Broer
Fotografie Remko de Waal / ANP
8 min

Als de eerste cijfers van de exitpoll op het grote scherm verschijnen, gaat er een golf van verslagenheid door de Maassilo in Rotterdam. Het is woensdagavond, tegen tienen. ‘Wat zijn jullie lief voor me’, zegt Timmermans als hij het podium betreedt om zijn vertrek aan te kondigen. ‘Hou je hoofd hoog, Fransie!’, hoor je iemand roepen. Net als twee jaar eerder liepen de verkiezingen uit op een deceptie voor de linkse fusiepartij.

