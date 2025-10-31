Missie-Timmermans was gedoemd te mislukken

Als de eerste cijfers van de exitpoll op het grote scherm verschijnen, gaat er een golf van verslagenheid door de Maassilo in Rotterdam. Het is woensdagavond, tegen tienen. ‘Wat zijn jullie lief voor me’, zegt Timmermans als hij het podium betreedt om zijn vertrek aan te kondigen. ‘Hou je hoofd hoog, Fransie!’, hoor je iemand roepen. Net als twee jaar eerder liepen de verkiezingen uit op een deceptie voor de linkse fusiepartij.