Interview
Marjolein Moorman: ‘Het falen zit bij rechts’ 
VRIJDAG 26 SEPTEMBER

Oud-PvdA-wethouder Marjolein Moorman verruilt de Amsterdamse gemeenteraad voor het Haagse Binnenhof: Dit is geen tijd om aan de zijlijn te staan

AuteurLaura Kemp
Fotografie Maartje Geels
6 min

Haar naam gonst al jaren in de politieke wandelgangen, maar nu is het zover: Marjolein Moorman (52) staat op plek zes van de kieslijst van GroenLinks-PvdA. De Amsterdamse ex-wethouder voor jeugd, onderwijs en armoedebeschrijving  schreef eerder het boek Rood in Wassenaar over haar drijfveren in de politiek. Daar is nu een extra hoofdstuk aan toegevoegd, waarin ze ingaat op de keuze om zich landelijk verkiesbaar te stellen.

