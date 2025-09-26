Marjolein Moorman: ‘Het falen zit bij rechts’ 

Haar naam gonst al jaren in de politieke wandelgangen, maar nu is het zover: Marjolein Moorman (52) staat op plek zes van de kieslijst van GroenLinks-PvdA. De Amsterdamse ex-wethouder voor jeugd, onderwijs en armoedebeschrijving schreef eerder het boek Rood in Wassenaar over haar drijfveren in de politiek. Daar is nu een extra hoofdstuk aan toegevoegd, waarin ze ingaat op de keuze om zich landelijk verkiesbaar te stellen.