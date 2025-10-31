Marco Borsato’s trial by media wordt voortgezet in… de media

Er moeten veel minder dingen tegelijk gebeuren. Daar pleit ik al een tijdje voor, maar gehoor krijg ik niet, en dus viel het eind van de verkiezingstijd samen met het begin van het proces tegen Marco Borsato. Zo kwam het dat ik pas donderdagmiddag de gelegenheid zag om alle updates over de van ontucht beschuldigde zanger in te halen. Tot die tijd zat mijn hoofd simpelweg te vol met het enige lichtpunt dat ik tijdens deze campagnes kon vinden: de tragikomische ondergang van Nieuw Sociaal Contract (rest in pieces). Daar kunnen ze wel meepraten over hoe het voelt om van een voetstuk te denderen.



Maar waar NSC nu ontegenzeggelijk uitgeteld op de vloer ligt, is de strijd om imagoherstel voor Borsato nog in volle gang. En om vrijspraak, natuurlijk, maar het imago-aspect is minstens zo belangrijk. Borsato’s onschuld moet niet alleen worden bewezen aan de rechter, maar vooral aan heel Nederland. Best fijn dus voor de zanger dat zijn advocaten donderdagavond zijn zaak mochten bepleiten bij Pauw & De Wit (BNNVARA). Al zou je het op zijn zachtst gezegd ironisch kunnen noemen dat iemand die zich het slachtoffer voelt van een trial by media zijn trial vervolgens voortzet in een talkshow.