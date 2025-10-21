De bioloog Midas Dekkers staat er om bekend dat hij ondubbelzinnig Nederlands schrijft. Hij wil het krachtig, niet genuanceerd zeggen. Dan is het alsof het in reliëf op de pagina staat. ‘Fouten zijn goed’ begint Dekkers verlekkerd een alinea in Het menselijk tekort. Niet: ‘Fouten kunnen wel eens goed uitpakken’.
Literaire kroniek
Midas Dekkers’ liefdevolle ontluisteringen
Na meer dan vijftig boeken is Midas Dekkers met Het menselijk tekort toe aan de fascinatie die de basis was voor al die boeken: het hardnekkige streven van mensen dat samen gaat met pech en onvermogen.