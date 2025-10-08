‘Leugens, hyperbolen en ophitserij lopen de spuigaten uit’

Toen het kabinet-Schoof voor de eerste keer viel – op 3 juni, door het weglopen van de PVV – dacht columnist Sheila Sitalsing: ‘Verkiezingen op 29 oktober. Wat is dat ver weg. We moeten de hele zomer nog door. Dat gaan zware maanden worden met de PVV in de oppositie en Wilders die totaal ongeremd een campagne kan ingaan. Ik heb er zo geen zin in.’