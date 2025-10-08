Interview
‘Leugens, hyperbolen en ophitserij lopen de spuigaten uit’
WOENSDAG 8 OKTOBER

Er was een tijd dat Volkskrant-columnist en opiniemaker Sheila Sitalsing zich verheugde op verkiezingscampagnes. Maar door alle ‘naargeestige desinformatie die mensen op de mouwgespeld krijgen’, is dat voorbij. Niemand is gebaat bij een debat dat ‘dooremmert over denkbeeldige vijanden’, aldus Sitalsing.

AuteurEls Quaegebeur
Fotografie Texas Schiffmacher
10 min

Toen het kabinet-Schoof voor de eerste keer viel – op 3 juni, door het weglopen van de PVV – dacht columnist Sheila Sitalsing: ‘Verkiezingen op 29 oktober. Wat is dat ver weg. We moeten de hele zomer nog door. Dat gaan zware maanden worden met de PVV in de oppositie en Wilders die totaal ongeremd een campagne kan ingaan. Ik heb er zo geen zin in.’

Meer overSamenleving
Gerelateerd
Article image
Polarisatiepijn
Ongemakkelijke vragen
Laura van der Burgt portretteert Nederlanders die worstelen met polarisatiepijn. Deze keer vertelt de Tilburgse Aziza Aboulkacem (50) hoe ze onverstoorbaar de stap naar voren blijft zetten. ‘Toenadering is de enige remedie.’
Laura van der Burgt
Article image
Reportage
Seks in de bosjes mag niet meer
Mannenontmoetingsplaatsen worden ontmoedigd. Officieel uit veiligheidsoverwegingen, maar onderliggende taboes spelen ook een rol. Een reportage vanuit de bosjes.
Chard van den Berg
Article image
Column
Je gratis Antifa®-proefabonnement loopt vandaag af
Columnist Amber Wiznitzer probeert je een proefabonnement op Antifa aan te smeren. Op eigen risico, natuurlijk. Voor je het weet, word je aangemerkt als lid van een terroristische organisatie.
Amber Wiznitzer