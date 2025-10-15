Een kasboek is geen kompas

Rondgang

Stemverbod voor 65+

Nederland vergrijst in rap tempo. Bij elke verkiezing groeit daarmee het gewicht van oudere kiezers. Dit kan ten koste gaan van de belangen van jongeren, die de gevolgen van politieke keuzes juist het langst zullen dragen. Stemrecht kent al een minimumleeftijd. Wordt het ook tijd voor een maximumleeftijd?