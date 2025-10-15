Column
Een kasboek is geen kompas

Aan de nieuwe doorrekening van het CPB van de verkiezingsprogramma’s schort nog steeds een hoop, schrijft Hans Stegeman. ‘Zolang we rekenen alsof het systeem stabiel is, terwijl de dijken op doorbreken staan, faalt niet het CPB – maar falen wij.’

WOENSDAG 15 OKTOBER
Author
Auteur
Hans Stegeman
3 min

Het CPB heeft weer haar best gedaan. Echt waar. De nieuwste doorrekening van de verkiezingsprogramma’s is breder, opener, rijker. Niet alleen koopkracht en bbp, maar ook stikstof, klimaat, menselijk kapitaal en armoede zijn erin opgenomen. Jarenlange kritiek werkt: de paden zijn verbreed, de analyse verdiept.

Meer overSamenleving
Gerelateerd
Article image
Rondgang
Stemverbod voor 65+
Nederland vergrijst in rap tempo. Bij elke verkiezing groeit daarmee het gewicht van oudere kiezers. Dit kan ten koste gaan van de belangen van jongeren, die de gevolgen van politieke keuzes juist het langst zullen dragen. Stemrecht kent al een minimumleeftijd. Wordt het ook tijd voor een maximumleeftijd?
Barbara Knoote
Article image
Essay
Nederland heeft een Derde Kamer nodig
Wij burgers moeten democratisch volwassen worden. Het wordt tijd om verantwoordelijkheid te nemen voor de democratie, betoogt Eva Rovers, schrijver en oprichter van Bureau Burgerberaad. Tijd voor de Derde Kamer.
Eva Rovers
Article image
Opinie
Een vrijheidskompas dat ons behoedt voor angst en boosheid
Als er iets op het spel staat, dan is het wel onze vrijheid. Groot en klein. Aan de buitengrenzen én binnen de samenleving. Lijsttrekker van de ChristenUnie Mirjam Bikker pleit voor een christelijk-sociaal vrijheidskompas.
Mirjam Bikker