Het CPB heeft weer haar best gedaan. Echt waar. De nieuwste doorrekening van de verkiezingsprogramma’s is breder, opener, rijker. Niet alleen koopkracht en bbp, maar ook stikstof, klimaat, menselijk kapitaal en armoede zijn erin opgenomen. Jarenlange kritiek werkt: de paden zijn verbreed, de analyse verdiept.
Column
Een kasboek is geen kompas
Aan de nieuwe doorrekening van het CPB van de verkiezingsprogramma’s schort nog steeds een hoop, schrijft Hans Stegeman. ‘Zolang we rekenen alsof het systeem stabiel is, terwijl de dijken op doorbreken staan, faalt niet het CPB – maar falen wij.’
Gerelateerd
Rondgang
Stemverbod voor 65+
Nederland vergrijst in rap tempo. Bij elke verkiezing groeit daarmee het gewicht van oudere kiezers. Dit kan ten koste gaan van de belangen van jongeren, die de gevolgen van politieke keuzes juist het langst zullen dragen. Stemrecht kent al een minimumleeftijd. Wordt het ook tijd voor een maximumleeftijd?