Juist keurige politici duwen ons land naar rechts

Het was heerlijk ongemakkelijk. In Nieuwsuur werd een goed gesprek tussen Jeroen Wollaars en Rob Jetten onderbroken voor een dom spelletje. Op een paar meter van de interviewtafel ging Nynke de Zoeten naast een enorm bord met gefiguurzaagde logo’s van politieke partijen staan. Jetten moest zeggen met wie hij het liefst een coalitie zou vormen, zodat zij die partijplaatjes in de buurt van de D66-afbeelding kon plakken. Maar Jetten wilde helemaal geen antwoord geven. Behalve de anti-democratische PVV en FvD sloot hij niemand uit. Eerst maar eens verkiezingen, een stabiel landsbestuur, enzovoorts, enzovoorts.