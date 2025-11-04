Eindelijk krijgt de Jessias zijn kans

Toen Jesse Klaver op maandagmorgen 3 november tot fractievoorzitter van GroenLinks-PvdA en daarmee tot opvolger van Frans Timmermans werd gekozen, geheel naar verwachting, hagelde het commentaren op social media. De ‘overname’ van de PvdA door GroenLinks zou een feit zijn. Teleurgestelde PvdA-oudgedienden die al tegen de fusie waren, ervaren het vast zo. Maar wie denkt dat GroenLinks-PvdA zich nu opstelt als principiële getuigenispartij, zou zich best eens kunnen vergissen. Juist Jesse Klaver wil al jaren niets liever dan regeren.