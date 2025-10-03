Je kunt ook niks meer zeggen hier, is dat jullie ook opgevallen? Dodelijk vermoeiend. Eén verkeerd woordje, één goedbedoeld grapje en já hoor: van je taa-tuu-taa-tuu, daar gaan de sirenes van de wokepolitie weer. Helemaal wokeledokie zijn we met z’n allen geworden. Gestoord! Krankzinnig! Dit land is zó gevoelig. Je wil niet weten wat je hier allemaal niet meer kunt doen.
Column
Je kunt ook niks meer zeggen hier (behalve, nou ja, alles eigenlijk)
Columnist Amber Wiznitzer kruipt in de huid van een man die gelooft dat er tegenwoordig ook helemaal niets meer kan. Totdat een veelzeggend telefoontje zijn wereldbeeld laat wankelen.
Gerelateerd
Reportage
Vluchten vanuit Calais naar Kaap de Laatste Hoop
Vanuit Calais rennen dagelijks honderden vluchtelingen die in Europa zijn afgewezen, de zee in om met een bootje de oversteek naar Engeland te wagen, over het Kanaal, ‘dat vele malen gevaarlijker dan de Middellandse Zee’. Een huiveringwekkend verslag van Jonah Falke.
Beschouwing
‘We zitten vol comfortabele denkfouten’
Met een nieuw boek wil praktisch filosoof Elke Wiss ons kritischer leren nadenken. ‘In een wereld waar iedereen met grote stelligheid van alles beweert, waar het onderscheid tussen echt en niet echt vervaagt, is autonoom denken de grootste vrijheid die er is.’