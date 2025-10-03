Je kunt ook niks meer zeggen hier (behalve, nou ja, alles eigenlijk)

Je kunt ook niks meer zeggen hier, is dat jullie ook opgevallen? Dodelijk vermoeiend. Eén verkeerd woordje, één goedbedoeld grapje en já hoor: van je taa-tuu-taa-tuu, daar gaan de sirenes van de wokepolitie weer. Helemaal wokeledokie zijn we met z’n allen geworden. Gestoord! Krankzinnig! Dit land is zó gevoelig. Je wil niet weten wat je hier allemaal niet meer kunt doen.