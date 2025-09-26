Beste proefabonnee,
Column
Je gratis Antifa®-proefabonnement loopt vandaag af
Columnist Amber Wiznitzer probeert je een proefabonnement op Antifa aan te smeren. Op eigen risico, natuurlijk. Voor je het weet word je aangemerkt als onderdeel van een terroristische organisatie.
