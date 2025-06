Israël doet aan etnische zuivering. Punt

Omdat ik Saul Bellow’s roman Mr. Sammler’s Planet had gelezen en met bewondering besproken, kreeg ik het in mijn hoofd om te proberen met hem in gesprek raken tijdens zijn bezoek aan het World Jewish Congress dat in 1970 in Brussel werd gehouden. Ik zou daar dan over schrijven voor Elseviers Literair Supplement, waarvan ik redacteur was.