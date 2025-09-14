Ierse country voor de crisisgeneratie

Bijna gaf ze haar carrière op: de Ierse zangeres Ciara Mary-Alice Thompson, beter bekend als CMAT. Ze zat vast in een ongelukkige relatie, werkte in een aftandse club in Manchester waar ze waterige Jägermeister-shots verkocht en daardoor had haar zelfvertrouwen een absoluut dieptepunt bereikt. Intussen probeerde ze zonder veel succes de elektronische pop van haar grote idool Charli XCX te imiteren. Ironisch genoeg werd ze niet veel later door Charli zelf uitgenodigd voor een luistersessie van haar nieuwe album in Londen. Omdat Thompson als enige eerlijke feedback gaf op het album, viel ze op bij de sessie en kreeg ze van haar idool een zetje in de rug met de veelzeggende woorden: ‘Get your shit together.’