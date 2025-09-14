Bijna gaf ze haar carrière op: de Ierse zangeres Ciara Mary-Alice Thompson, beter bekend als CMAT. Ze zat vast in een ongelukkige relatie, werkte in een aftandse club in Manchester waar ze waterige Jägermeister-shots verkocht en daardoor had haar zelfvertrouwen een absoluut dieptepunt bereikt. Intussen probeerde ze zonder veel succes de elektronische pop van haar grote idool Charli XCX te imiteren. Ironisch genoeg werd ze niet veel later door Charli zelf uitgenodigd voor een luistersessie van haar nieuwe album in Londen. Omdat Thompson als enige eerlijke feedback gaf op het album, viel ze op bij de sessie en kreeg ze van haar idool een zetje in de rug met de veelzeggende woorden: ‘Get your shit together.’
Cultuurtip
Ierse country voor de crisisgeneratie
Met haar album EURO-COUNTRY brengt zangeres CMAT een mix van humor, persoonlijk leed en scherpe kritiek op de Ierse economie. De generatie van na de eurocrisis is fan!
Gerelateerd
Dubbelrecensie
Een akelig realistisch scenario
Eens per maand recenseren literatuurcritici Dieuwertje Mertens en Carel Peeters hetzelfde boek. Deze keer: de roman Het bewind van de gelukkigen van Nelleke Noordervliet (1945), volgens Mertens een huiveringwekkend realistisch scenario. Of Peeters het daarmee eens is?
Literaire kroniek
Het gedicht dat verloren raakte
Binnen een jaar na zijn roman Lessen publiceert Ian McEwan een kloeke en veelkantige nieuwe roman waarin het nodige op het spel staat: karakters, moraal, reputatie, klimaat, literatuur, wetenschap, alles staat onder druk en bereikt een fataal stadium in Wat we kunnen weten.