‘Erwin viel me op door zijn eerste boekje, Stadsgezichten, met soms bizarre foto’s uit het nachtleven en extraverte poses uit zijn studio,’ herinnerde oud-Vrij Nederlandredacteur Ingrid Harms (1947-2021) zich. ‘De diversiteit die hij in beeld bracht was bijzonder. Erwins werk was op een heel eigen manier glamoureus, een tikje androgyn.’
Fotodocument
Een hommage aan (onze) Erwin Olaf
Ooit debuteerde hij bij Vrij Nederland waarna hij furore maakte met spraakmakende publicaties. Nu twee jaar na zijn te vroege dood wijdt het Stedelijk Museum een hommage aan Erwin Olaf.