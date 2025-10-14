Een hommage aan (onze) Erwin Olaf

‘Erwin viel me op door zijn eerste boekje, Stadsgezichten, met soms bizarre foto’s uit het nachtleven en extraverte poses uit zijn studio,’ herinnerde oud-Vrij Nederlandredacteur Ingrid Harms (1947-2021) zich. ‘De diversiteit die hij in beeld bracht was bijzonder. Erwins werk was op een heel eigen manier glamoureus, een tikje androgyn.’