Fotodocument
Een hommage aan (onze) Erwin Olaf

Ooit debuteerde hij bij Vrij Nederland waarna hij furore maakte met spraakmakende publicaties. Nu twee jaar na zijn te vroege dood wijdt het Stedelijk Museum een hommage aan Erwin Olaf.

DINSDAG 14 OKTOBER
AuteurMischa Cohen
Fotografie Erwin Olaf
3 min

‘Erwin viel me op door zijn eerste boekje, Stadsgezichten, met soms bizarre foto’s uit het nachtleven en extraverte poses uit zijn studio,’ herinnerde oud-Vrij Nederlandredacteur Ingrid Harms (1947-2021) zich. ‘De diversiteit die hij in beeld bracht was bijzonder. Erwins werk was op een heel eigen manier glamoureus, een tikje androgyn.’

Meer overCultuur
Gerelateerd
Article image
Cultuurtip
Rouwen zonder rechte hoeken
Alleen al voor de titel zou je naar de tentoonstelling Missen als een ronde vorm gaan. Een troostrijke collectie kunstwerken met als thema rouw.
Doortje Lenders
Article image
Literaire kroniek
Ik ben teruggebracht tot een ding dat verlangt
De brieven tussen Virginia Woolf en Vita Sackville-West tonen meer dan liefde: ze onthullen een zoektocht naar het innerlijk, naar taal, identiteit en zelfkennis.
Carel Peeters
Article image
Cultuurtip
Het leukste internationaal documentaire filmfestival van Brabant
Machteld van Hulten