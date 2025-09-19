Het WK Wielrennen in Rwanda: lekker fietsen in een dictatuur

Louis van Gaal stond op het houten podium en zocht de ogen van de dictator. Op uitnodiging van president Paul Kagame (spreek uit ‘Kaghá-mee’), bracht de Nederlandse voetbalcoach in 2019 samen met zijn vrouw Truus een bezoek aan Rwanda. Van Gaal droeg een speciaal lang bruin gewaad – traditionele kleding behorend bij het Rwandese ritueel voor de naamgeving van een jonge gorilla – en sprak de honderden toeschouwers via een microfoon met gedragen stem toe.