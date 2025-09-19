Louis van Gaal stond op het houten podium en zocht de ogen van de dictator. Op uitnodiging van president Paul Kagame (spreek uit ‘Kaghá-mee’), bracht de Nederlandse voetbalcoach in 2019 samen met zijn vrouw Truus een bezoek aan Rwanda. Van Gaal droeg een speciaal lang bruin gewaad – traditionele kleding behorend bij het Rwandese ritueel voor de naamgeving van een jonge gorilla – en sprak de honderden toeschouwers via een microfoon met gedragen stem toe.
Het WK Wielrennen in Rwanda: lekker fietsen in een dictatuur
Het WK wielrennen, dat komende week begint, wordt voor het eerst verreden op het Afrikaanse continent, in en rond Kigali, de hoofdstad van Rwanda. Het ‘land van de duizend heuvels’ staat garant voor een spannende koers met veel klimwerk. Goed nieuws dus, of is het een schoolvoorbeeld van sportswashing?
Dit kan Nederland leren van de Duitse huurprijsrem
De Duitse huurprijzen zijn de afgelopen jaren enorm gestegen, zowel in de steden als op het platteland. Maar sinds 2015 kunnen sommige huurders dankzij de Mietpreisbremse (huurprijsrem) een fors lagere huur afdwingen. Welke lessen kan Nederland leren van het Duitse huurbeleid?
China is koploper duurzame energie
Van alle landen ter wereld stoot China de meeste broeikasgassen uit. Tegelijk investeert het land op ongekende schaal in zonne-energie, batterijen en windmolens, en mag het zich inmiddels klimaatkoploper noemen. Experts zien daarin een bewuste strategie die Europa voor lastige vragen stelt.
De navulmuur valt: hoe een duurzaam initiatief flopte
Hoe mooi was het toen zelfs grote supermarktketens gingen inzetten op verpakkingsvrij winkelen. De duurzame navulmuren – waar je meegebrachte glazen potten kunt vullen met koffie, pasta en muesli – worden drie jaar na de lancering alweer afgebroken. Maar waarom? Alleen al in ons hoofd zit een lepel aan microplastics.’