Het roofdier en de democratie

Er zijn nu zoveel politieke leiders op de aardbol die zich weinig of niets van de democratie aan trekken dat het goed is om eens aan Perikles en zijn democratie te denken. Dat deed Bas Heijne door Perikles’ beroemde Lijkrede uit het jaar 431 v.Chr. op te duiken en in een handzaam klein boekje onder de titel Voor de democratie uit te geven en te voorzien van commentaar. Dat betekent terug naar de vijfde eeuw toen in de jaren van Perikles’ leiderschap (463-429) Athene en omstreken bloeide van de filosofie, de literatuur, de architectuur en de democratie.