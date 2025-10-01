Ons nieuwe nummer: Het feest van de democratie

Geert Wilders schildert de verkiezingen van 29 oktober af als ‘de laatste kans om Nederland te redden’. Nederland wordt door de leider van de grootste partij in de Tweede Kamer afgeschilderd als een islamiserend asielzoekerscentrum. Tenzij wij hem alsnog premier maken, is onze cultuur ten dode opgeschreven, aldus Wilders.

Natuurlijk is het onzin. Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek leren ons dat slechts 5,6 procent van de bevolking moslim is. Nederland telt zes keer zoveel christenen. De snelst groeiende levensbeschouwing in ons land is het atheïsme. Ruim 57 procent van de Nederlanders is volledig van God los. Hun aantallen zullen de komende jaren alleen maar verder toenemen.

Toch heeft Wilders in één ding wel gelijk. De toekomst van onze democratie wordt wel degelijk mede bepaald door de uitslag op 29 oktober. Om dergelijke grote woorden te kunnen onderbouwen, vroegen we bestuurskundige en onderzoeker Hendrik Noten om alle verkiezingsprogramma’s door te lichten op hun democratische gehalte.

Het goede nieuws?

Voor alle politieke gezindten zijn nog voldoende democratische smaken voorhanden. Democratie-minnende christenen en conservatieven kunnen nog veilig stemmen op het CDA en de ChristenUnie, terwijl liberalen hun hart kunnen ophalen bij D66 en Volt. Verder op links lijkt de democratie — op basis van de beloftes in het verkiezingsprogramma — sowieso nog in goede handen.

45 procent van de kiezers overweegt op een partij met (sterke) antidemocratische standpunten te stemmen

Somberder daarentegen is de richting waarin populistisch-rechts zich beweegt. Van de PVV en FvD zal zo onderhand wel duidelijk zijn dat ze weinig op hebben met de democratie. De analyse van de verkiezingsprogramma’s leert echter dat ook de BBB, de SGP en JA21 dikke onvoldoendes scoren, terwijl de VVD eveneens door het democratische ijs is gezakt.

In de peilingen vertegenwoordigen deze partijen ongeveer 45 procent van de stemmen. Nooit eerder sinds de invoering van het algemeen kiesrecht overwogen zoveel kiezers om een stem uit te brengen op een partij met antidemocratische standpunten.

Als Vrij Nederland zijn wij het aan onze traditie verplicht om de antidemocraten te bestrijden. Daarom lanceren we in deze speciale verkiezingseditie een campagne. In het hart van dit blad vind je een verkiezingsposter waarvan we hopen dat je die op een zichtbare plaats ophangt. Thuis, voor het raam. In het café, het dorpshuis. Of op een openbare plek waar je PVV-stemmende buurtgenoten hem niet kunnen missen.

Op deze poster verkondigen we volmondig ons officiële Vrij Nederlandstemadvies: stem voor de democratie!