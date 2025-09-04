Het nieuwe nummer is er! Gebruik je macht

Duizelingwekkend is het, de vele vormen waarin onvrijheid de kop opsteekt. Je ziet het terug in de woorden van politici die onverdraagzaamheid verkopen, in een samenleving die wordt aangemoedigd de onderbuik de boventoon te laten voeren. Bij dit blad zien wij het als onze opdracht de vele smoelen van onvrijheid op te sporen en te ontmaskeren, wat gepaard gaat met een tweede, nog belangrijkere opgave.