Het leukste internationaal documentaire filmfestival van Brabant

Een filmfestival zonder thema’s, prijzen, premières of sterren. Het Beholders Documentairefestival – het leukste niet-hoofdstedelijke internationale filmfestival dat jaarlijks in vier Noord-Brabantse dorpen in de gemeente Meierijstad wordt gehouden – lijkt in niets op een regulier filmfestival. De organisatie gaat zelfs zo ver dat het festival niet draait om de films. Maar, logisch, om de Beholders, de kijkers, en de gesprekken achteraf. ‘We voegen bewust niet in hokjes’, aldus initiator Willem Wouters.
