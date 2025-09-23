Het is allemaal de schuld van hooligans!

Essay

De democratie als slechte film

We leven steeds meer in een uitgeholde, alternatieve versie van de democratie: de Alt-democratie waarin de belangen van burgers niet worden gediend en wezenlijke problemen – van klimaatverandering en genocide tot huisvesting en goede zorg – genegeerd worden door populistische leiders. Onze liberale democratie is een filmset, een decor geworden, schrijft Roxane van Iperen. Met de burger in de rol van Truman.