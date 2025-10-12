Het debat knapt wel op, zonder Wilders

Radio Vrij Nederland volgde dit weekend drie debatten, dit is wat opviel: Yeşilgöz verspreidt liever desinformatie over de verkiezingsprogramma’s van anderen dan dat ze haar eigen beleid verdedigt, Jimmy Dijk liet Forum op Radio 1 alle hoeken van Groningen zien, en in de afwezigheid van Wilders slaagden Frans Timmermans en Henri Bontenbal erin om het tijdens de debatten weer eens ouderwets over de inhoud te hebben.