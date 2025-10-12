Podcast
Het debat knapt wel op, zonder Wilders
MAANDAG 13 OKTOBER

Met drie debatten in één weekend zijn de campagnes echt begonnen. Radio Vrij Nederland stelt vast: zonder Wilders wint het debat wel aan kwaliteit.

Auteurs
Hendrik Noten, Sander Heijne
Fotografie Sem van der Wal / ANP

Radio Vrij Nederland volgde dit weekend drie debatten, dit is wat opviel: Yeşilgöz verspreidt liever desinformatie over de verkiezingsprogramma’s van anderen dan dat ze haar eigen beleid verdedigt, Jimmy Dijk liet Forum op Radio 1 alle hoeken van Groningen zien, en in de afwezigheid van Wilders slaagden Frans Timmermans en Henri Bontenbal erin om het tijdens de debatten weer eens ouderwets over de inhoud te hebben.

