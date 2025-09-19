Cultuurtip
Het complot
VRIJDAG 19 SEPTEMBER

Het complot is de perfecte documentaire voor iedereen die wil begrijpen hoe onwaarschijnlijke verhalen toch geloofwaardig kunnen lijken.

Barbara Knoote
Complottheorieën bestaan in alle soorten en maten. Soms zijn ze onschuldig, zoals de mythe dat Elvis Presley nog altijd in leven zou zijn. Soms zijn ze verontrustend, zoals het hardnekkige verhaal dat het coronavirus in een laboratorium is ontwikkeld en als biowapen is verspreid. De EO-serie Het complot zoomt in op een van de meest onuitroeibare en huiveringwekkende complotten: het idee dat wereldwijd hooggeplaatste personen – artsen, ministers, politiefunctionarissen – betrokken zouden zijn bij satanisch ritueel misbruik.

