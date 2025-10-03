Afgelopen maandag presenteerde Donald Trump zich weer eens als vredesstichter van deze tijd, met zijn plan om de genocide in Gaza te beëindigen. Met de twintig voorwaarden uit het akkoord stemde Israël gretig in. Frankrijk, Italië, Turkije en verschillende Arabische staten reageerden positief en drongen er bij Hamas op aan het voorstel te accepteren.
Analyse
Optimisme over Vredesplan van Trump is misplaatst
Met het Vredesplan voor Gaza dwingt de internationale gemeenschap een toekomst af waarin de rechten van de Palestijnen nauwelijks gewaarborgd zijn.
