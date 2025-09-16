Portretten
Verenigd Koninkrijk schuift op naar rechts
DINSDAG 16 SEPTEMBER

In het Verenigd Koninkrijk werd onder premier Keir Starmer, van het linkse Labour, voor het eerst een geweldloze actiegroep aangemerkt als terroristische organisatie. Starmers partij schuift steeds verder naar rechts en krijgt concurrentie van het nieuwe linkse Your Party. Kan Labour nog rekenen op steun van progressieve Britten?

AuteurLaura Kemp
Fotografie Joanna Chan / ANP
8 min

‘Ik ben een voorstander van vlaggen’, zei de Britse premier Keir Starmer toen hem op tv gevraagd werd naar de golf van Britse en Engelse vlaggen bij anti-immigratieprotesten. ‘Ik heb thuis de St. George-vlag hangen’, voegde hij eraan toe. Starmer probeert een patriot te lijken, maar die toename van vlaggen is in 2025 geen onschuldige Britse trots: ze hangen bij migrantenhotels en worden door extreemrechtse groepen gebruikt om ‘territorium af te bakenen’ en te intimideren.

