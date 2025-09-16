Verenigd Koninkrijk schuift op naar rechts

‘Ik ben een voorstander van vlaggen’, zei de Britse premier Keir Starmer toen hem op tv gevraagd werd naar de golf van Britse en Engelse vlaggen bij anti-immigratieprotesten. ‘Ik heb thuis de St. George-vlag hangen’, voegde hij eraan toe. Starmer probeert een patriot te lijken, maar die toename van vlaggen is in 2025 geen onschuldige Britse trots: ze hangen bij migrantenhotels en worden door extreemrechtse groepen gebruikt om ‘territorium af te bakenen’ en te intimideren.