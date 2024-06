Het liefst hebben Colin en zijn vrienden ‘een vette hap’ en dus hopen ze stiekem op de terugkeer van de dagelijkse broodjes frikandel, maar de bruine broodjes met rosbief bevallen de vierdeklassers ook goed. Hun huidige favoriet op het menu: de wraps met kip, alleen is dat ‘maar’ eens per week te krijgen in de schoolkantine van het Teylingen College in Voorhout.

De vitrine is gevuld met louter bruine volkorenbroodjes: gezond, filet americain en – iets minder gezond – brie en grillworst, alle belegd met sla, tomaat en komkommer. Ook verkopen ze volkorenpanini met ham en kaas of salami en kaas, een fruitsalade, pakjes Vifit-yoghurtdrank en groene ijsthee.

De kantine van de vmbo-school (basis, kader en -t) voert sinds begin vorig schooljaar een andere koers. Daarvoor gingen er iedere dag zo’n honderd gefrituurde snacks over de toonbank. Een doorn in het oog van de directie, die speciaal twee onderwijsassistenten heeft aangenomen om het aanbod gezonder te maken.