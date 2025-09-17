Terwijl het debat over de moord op Charlie Kirk ook in Nederland ontspoort en Jimmy Dijk zich opmaakt voor regeringsdeelname, neemt Wilders in het debat over Prinsjesdag een voorschot op de campagne: hij lijkt voornemens om zijn duistere antidemocratische koers te combineren met vleugjes van de opgeruimde Geert Milders die we kennen uit 2023.
Geert Wilders toont zijn twee gezichten
Geert Wilders is klaar voor de campagne, zien Hendrik Noten en Sander Heijne in Radio Vrij Nederland. En dat belooft weinig goeds.
