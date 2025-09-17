Geert Wilders toont zijn twee gezichten

Terwijl het debat over de moord op Charlie Kirk ook in Nederland ontspoort en Jimmy Dijk zich opmaakt voor regeringsdeelname, neemt Wilders in het debat over Prinsjesdag een voorschot op de campagne: hij lijkt voornemens om zijn duistere antidemocratische koers te combineren met vleugjes van de opgeruimde Geert Milders die we kennen uit 2023.