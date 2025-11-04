Geen racisten in mijn café

Ze is slechts 1.63 meter, maar iedereen in Oss weet dat dat bij Amber Bakker niks zegt. Als je problemen hebt, wil je Amber naast je. Ze heeft een groot, rood leeuwenhart en sterke armen waarmee ze kan knuffelen en knokken – net wat er nodig is. Zo hielp ze de zwervende Leo aan een baan en kamer, nam ze de Syrische Fajer een tijdje in huis en staat de minderbegaafde Pieter elke vrijdagmiddag naast haar aan de tap.