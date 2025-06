Feesten zoals de Surinamers

Paramaribo, juni 2025

De matriarch van de familie is 90! Ze verwacht het zelf niet, maar er is muziek van een liveband. Afro-Surinaamse muziek, die altijd onderdeel is van een bigiyari (lustrum). In Suriname houden we van feesten op de bigiyari, een rond getal, 10, 30 of 90, maar ook halverwege een decennium, dus 5, 25 of 65. We vieren het leven, zodra het kan.

De band is een verrassing, want de matriarch weet niet dat ze komen. De snaredrum, een trompet en skrakidron (grote trom om de nek gehangen) zijn plots te horen. De jarige keert zich om en glimlacht, want alhoewel ze niet goed ter been is, begint ze te dansen zoveel als haar situatie het toestaat. Als Surinamers horen we vaak met een negatieve ondertoon dat we van feesten houden. Maar daar zit juist onze veerkracht in. Een veerkracht die we hebben meegekregen van onze voorouders.