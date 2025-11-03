Column

Extreemrechts heeft het nest verlaten

De krimp van de PVV verhult een donker gegeven, schrijft Samuel Peperkamp. Bij de verkiezingen zijn er in totaal 71 zetels veroverd door partijen die antidemocratisch beleid voorstaan. Nog nooit was dit kamp zo groot. ‘Extreemrechtse ideeën hebben het nest verlaten en zijn tot ver buiten de PVV neergestreken.’