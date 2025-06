Ethiopische jazzformatie blaast protestklassieker nieuw leven in

Op het ritme van deze protestsong zingt Ukandanz’ frontman Asnake Gebreyes in het Amhaars over de ‘onbekende’ burgeroorlog in Ethiopië. Tussen de snerpende saxofoonriffs en de bombastische drums klinkt Gebreyes fel, alsof de duivel hem op de hielen zit. Zijn stem lijkt haast tremorachtig in deze hartenkreet tegen criminelen in camouflagepak, die sinds 2023 ten minste vijftienduizend burgers uit het leven hebben geschoten. Huis-aan-huis-moorden alom.