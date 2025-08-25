En nu is NSC er klaar mee?!

Terwijl minister Veldkamp voor zijn principes besloot te kiezen en wederom duidelijk werd dat VVD en BBB het woord genocide niet in hun woordenboek hebben staan, vragen Hendrik Noten en Sander Heijne zich in deze extra aflevering van Radio Vrij Nederland af wat deze politieke chaos voor het land betekent. Ze stellen vast: de partij van goed bestuur laat Nederland stuurloos achter.