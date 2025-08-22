Het einde der tijden overleef je niet in je uppie

28 januari 2025 – Het Genootschap van Atoomgeleerden verschuift de wijzers van de Doomsday Clock een seconde verder. Het is inmiddels 89 seconden tot middernacht. De kans dat onze wereld vergaat vanwege een kernoorlog, klimaatramp of andere mondiale catastrofe is groter dan ooit. We waren nooit eerder zo dicht bij de apocalyps.