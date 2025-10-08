De waarheid is tegenwoordig vooral een positie en niet zozeer een feit. In de politiek is de waarheid vaak vermomd eigenbelang, verpakt in slogans, tabelletjes en grafiekjes. De waarheid van Geert Wilders is dat migratie alles bedreigt. De waarheid van klimaatontkenners is dat het allemaal wel meevalt. En de waarheid van menig bestuurder is dat we ‘in transitie zijn’ – terwijl alles eigenlijk vooral blijft zoals het was.
Column
Eigenbelang gaat vermomd als waarheid
Politiek wordt een spel van winnaars en verliezers, waarin ieder zijn eigen waarheid claimt, stelt Hans Stegeman.
Gerelateerd
Column
De illusie van cijfers op papier
Die daling van het armoedecijfers is grotendeels het gevolg van een steeds complexer samenspel van toeslagen en belastingkortingen, precies zo afgesteld dat het er in de begroting mooi uitziet, zegt Hans Stegeman. ‘Dat maakt het echter nog geen effectief sociaal beleid, hoogstens efficiënt boekhouden.’