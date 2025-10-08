Column
Eigenbelang gaat vermomd als waarheid

Politiek wordt een spel van winnaars en verliezers, waarin ieder zijn eigen waarheid claimt, stelt Hans Stegeman.

WOENSDAG 8 OKTOBER
Author
Auteur
Hans Stegeman
3 min

De waarheid is tegenwoordig vooral een positie en niet zozeer een feit. In de politiek is de waarheid vaak vermomd eigenbelang, verpakt in slogans, tabelletjes en grafiekjes. De waarheid van Geert Wilders is dat migratie alles bedreigt. De waarheid van klimaatontkenners is dat het allemaal wel meevalt. En de waarheid van menig bestuurder is dat we ‘in transitie zijn’ – terwijl alles eigenlijk vooral blijft zoals het was.

Meer overEconomie
Gerelateerd
Article image
Column
Strategische autonomie
De minister van Financiën kondigde aan om alle privacygevoelige data van de Belastingdienst over te hevelen naar het buitenland. Een slecht idee volgens Sander Heijne.
Sander Heijne
Article image
Column
Geen institutionele erosie maar georganiseerde sloop
Politici moeten durven laten zien dat instituties niet de vijand zijn, maar juist het enige wat ons beschermt tegen ongeremde macht, zegt Hans Stegeman.
Hans Stegeman
Article image
Column
De illusie van cijfers op papier
Die daling van het armoedecijfers is grotendeels het gevolg van een steeds complexer samenspel van toeslagen en belastingkortingen, precies zo afgesteld dat het er in de begroting mooi uitziet, zegt Hans Stegeman. ‘Dat maakt het echter nog geen effectief sociaal beleid, hoogstens efficiënt boekhouden.’
Hans Stegeman