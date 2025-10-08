Eigenbelang gaat vermomd als waarheid

De waarheid is tegenwoordig vooral een positie en niet zozeer een feit. In de politiek is de waarheid vaak vermomd eigenbelang, verpakt in slogans, tabelletjes en grafiekjes. De waarheid van Geert Wilders is dat migratie alles bedreigt. De waarheid van klimaatontkenners is dat het allemaal wel meevalt. En de waarheid van menig bestuurder is dat we ‘in transitie zijn’ – terwijl alles eigenlijk vooral blijft zoals het was.