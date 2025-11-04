Literaire kroniek
Hoe je een heldin wordt
DINSDAG 4 NOVEMBER

Waartoe het schrijven van blogs kan leiden: tot het salonfähig willen maken van emotionele, ongepolijste teksten. Volgens Kate Zambreno in Heldinnen, haar hagiografie voor zichzelf, staan die teksten voor ‘een nieuwe subjectiviteit’.

Author
AuteurCarel Peeters
Fotografie Carolyne Loreé Teston
5 min

Het is tijd om je oren te spitsen wanneer de Amerikaanse non-binaire schrijver Kate Zambreno het over ‘een nieuw soort subjectiviteit’ heeft die zich meester zou moeten gaan maken van het lezen, schrijven en denken. Verslag doen van een boek of een kunstwerk zal ‘intens persoonlijk en emotioneel’ worden – er zal geen sprake meer zijn van enige onderkoelde afstandelijkheid. Die nieuwe subjectiviteit zal ‘kwetsbaar en gretig’ zijn. De ‘kritiek’ zal ‘een nieuwe, vlotte, ongedwongen, volkomen feminine vorm’ aannemen die ‘soms de gedaante heeft van heldinnenverering’, waarmee meteen gezegd is dat het bij Zambreno louter om vrouwen en hun boeken gaat.

Meer overCultuur
Gerelateerd
Article image
Voorbeschouwing
IDFA 2025: Angstig dicht bij een psychose
Niet het systeem of collectief, maar het individu – met zijn psychoses, stemmen en wanen – staat centraal in drie films van Nederlandse makers op het IDFA 2025.
Laura Kemp
Article image
Cultuurtip
Ziehier mijn hart
Dit weekend is de laatste kans om Khaled Dawwa’s Voici mon cœur te zien, in Museum Beelden aan Zee in Den Haag.
Barbara Knoote
Article image
Literaire kroniek
Verstrikt in familie en zichzelf
Betekent de zoektocht van de zoons naar hun vader dat de vaderloze samenleving zijn langste tijd heeft gehad en dat de vrijzinnige en stimulerende vader in aantocht is? Filosoof en dichter Maarten Doorman ging op zoek.
Carel Peeters