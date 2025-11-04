Hoe je een heldin wordt

Het is tijd om je oren te spitsen wanneer de Amerikaanse non-binaire schrijver Kate Zambreno het over ‘een nieuw soort subjectiviteit’ heeft die zich meester zou moeten gaan maken van het lezen, schrijven en denken. Verslag doen van een boek of een kunstwerk zal ‘intens persoonlijk en emotioneel’ worden – er zal geen sprake meer zijn van enige onderkoelde afstandelijkheid. Die nieuwe subjectiviteit zal ‘kwetsbaar en gretig’ zijn. De ‘kritiek’ zal ‘een nieuwe, vlotte, ongedwongen, volkomen feminine vorm’ aannemen die ‘soms de gedaante heeft van heldinnenverering’, waarmee meteen gezegd is dat het bij Zambreno louter om vrouwen en hun boeken gaat.