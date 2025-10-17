Welkom in Ede, hoofdstad van clusterfuck Nederland

Wie regelmatig uit rijdende treinramen staart, doorprikt tijdens ieder ritje wel minimaal één keer de mythe van het overvolle Nederland. Luttele minuten na Utrecht Centraal maakt het beton van de Randstad plaats voor weilanden vol aangeharkte boerderijen met ogenschijnlijk serene koeien. Dit is het Nederland van de ansichtkaarten, het Nederland dat toeristen fotograferen, het Nederland waar bij de vorige verkiezingen een paar coalitiepartijen groot zijn geworden. Tot je in Ede aankomt. Op het station dat zo uit een Scandinavisch architectuurblad lijkt te zijn weggelopen, stap je over op de werkelijkheid van 2025. Een gemeente van 125 duizend zielen die naar 150 duizend groeit, waar Randstedelingen hun toevlucht zoeken omdat ze hier nog geen hypotheek van acht ton nodig hebben voor een rijtjeshuis. Een plek waar alle crises van Nederland samenkomen als in een politieke punchbowl: stikstof, woningtekort, netcongestie, onderwijs, landbouw. Ede is Nederland in het klein.

Tanks en tamme schapen