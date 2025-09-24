Reportage
De zelfbestuurrevolutie van een Fries dorp
WOENSDAG 24 SEPTEMBER

In het Friese Reduzum luisterde de gemeente een tijdlang naar de ideeën van de bewoners in plaats van andersom. Dat leidde tot blije dorpelingen. De ontwerpers van de Omgevingswet hadden veel van dit experiment kunnen opsteken. Maar dat gebeurde niet.

Auteurs
Parcival Weijnen, Ayla Lebbing
Fotografie Jean-Pierre Jans
‘Dertig jaar geleden waren wij hier de baas.’ Piter Renia (80 jaar) zit in zijn huis in Reduzum, een klein dorpje in de gemeente Leeuwarden. Op de eettafel staat een schaaltje typisch Fries suikerbrood. Aan de muur prijken foto’s van zijn kinderen en kleinkinderen. Met weemoed kijkt hij terug op de tijd waarin hij en zijn dorpsgenoten de controle namen over hun dorp. ‘Wij bedachten de plannen en de gemeente voerde ze uit. Zelfs de ambtenaren werkten mee’, glundert hij. Met beide handen wipt hij zijn grijze baard omhoog.

zelfbestuur

