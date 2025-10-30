De onmogelijke opdracht van Rob Jetten

Dat deze verkiezingen D66 een uitgelezen kans boden om het progressievere deel van de NSC-achterban en liberale VVD’ers aan zich te binden, was al bij de val van het kabinet duidelijk. Door in een regering te stappen met de PVV en de BBB vervreemden Dilan Yeşilgöz en Pieter Omtzigt zich van het rechtsstaatminnende deel van hun achterban. Met een goede campagne en een aansprekende belofte moest een deel van hen te verleiden zijn om een stem op D66 uit te brengen.