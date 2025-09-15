De spiegel van Banksy

Graffiti-artiest Banksy bracht de Britse magistratuur deze week in grote verlegenheid toen hij een schilderij achterliet op de gevel van een gerechtsgebouw in Londen. Op de afbeelding zien we hoe een rechter met zijn hamer inslaat op een bloedende demonstrant. De rechtbank liet het schilderij na ontdekking direct afschermen met een geblindeerd dranghek. Een gemaskerde poetsploeg heeft het schilderij nog diezelfde ochtend verwijderd.