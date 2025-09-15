Column
De spiegel van Banksy

Een schilderij dat Banksy deze week aanbracht op een Londens gerechtsgebouw werd direct afgeschermd en verwijderd. Het laat zien dat het Verenigd Koninkrijk een democratie in verval is.

Sander Heijne
Graffiti-artiest Banksy bracht de Britse magistratuur deze week in grote verlegenheid toen hij een schilderij achterliet op de gevel van een gerechtsgebouw in Londen. Op de afbeelding zien we hoe een rechter met zijn hamer inslaat op een bloedende demonstrant. De rechtbank liet het schilderij na ontdekking direct afschermen met een geblindeerd dranghek. Een gemaskerde poetsploeg heeft het schilderij nog diezelfde ochtend verwijderd.

