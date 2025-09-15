Graffiti-artiest Banksy bracht de Britse magistratuur deze week in grote verlegenheid toen hij een schilderij achterliet op de gevel van een gerechtsgebouw in Londen. Op de afbeelding zien we hoe een rechter met zijn hamer inslaat op een bloedende demonstrant. De rechtbank liet het schilderij na ontdekking direct afschermen met een geblindeerd dranghek. Een gemaskerde poetsploeg heeft het schilderij nog diezelfde ochtend verwijderd.
Column
De spiegel van Banksy
Een schilderij dat Banksy deze week aanbracht op een Londens gerechtsgebouw werd direct afgeschermd en verwijderd. Het laat zien dat het Verenigd Koninkrijk een democratie in verval is.
Gerelateerd
Portretten
Verenigd Koninkrijk schuift op naar rechts
In het Verenigd Koninkrijk werd onder premier Keir Starmer, van het linkse Labour, voor het eerst een geweldloze actiegroep aangemerkt als terroristische organisatie. Starmers partij schuift steeds verder naar rechts en krijgt concurrentie van het nieuwe linkse Your Party. Kan Labour nog rekenen op steun van progressieve Britten?