De zevenhonderd pagina’s van Peter Buwalda’s De Jaknikker, het tweede deel van een trilogie, spelen zich in de oliewereld en de klassieke muziek af. En in de stuk voor stuk vreemde inborst van de personages. Hoe men elkaar naar het leven kan staan.
Literaire kroniek
De ruwe moraal van ruwe olie
Het nieuwe boek van Peter Buwalda, De Jaknikker, bevat sterke scènes waarin vooral veel niet of bijna uitgesproken wordt. Dat leidt tot beschamende situaties en pijnlijke misverstanden, constateert Carel Peeters.