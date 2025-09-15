De politiek laat de jeugdzorg aan haar lot over

Al jaren is het hetzelfde patroon: steeds als er berichten over misstanden in de jeugdzorg in de media verschijnen, staan de Kamerleden te dringen bij de interruptiemicrofoon om er schande van te spreken. Dat gebeurde in 2024 toen de mishandeling aan het licht kwam van een meisje in een pleeggezin in Vlaardingen, toen er een onthutsend rapport verscheen over de ZIKOS-afdeling van de gesloten jeugdzorg of toen door cabaretier Peter Pannekoek in 2022 ‘staatsontvoeringen’ van kinderen tijdens de Toeslagenaffaire trending werden.