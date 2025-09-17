De politiek is het stokje kwijt

Er zijn weinig sporten waar ik echt graag voor ga zitten, maar atletiek is er één van. Zo ook de estafette. Vier lopers, één stokje, alles draait om timing en vertrouwen. Het mooiste moment is de fractie van een seconde waarin het stokje wordt overgegeven. Te vroeg en het valt, te laat en je bent kansloos. Je moet durven loslaten, omdat je weet dat je zonder de ander nooit de finish haalt.