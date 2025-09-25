Column
De mannenstapel

Een auto en emoties delen is een stuk stoerder dan rondjes rijden in een ronkende diesel, schrijft Hanna Prins

DONDERDAG 25 SEPTEMBER
Author
Auteur
Hannah Prins
3 min

Mannen dragen significant meer bij aan de opwarming van de aarde dan vrouwen, zo blijkt uit nieuw onderzoek van de Franse onderzoeksgroep Crest. Het vele autorijden en de hoeveelheden rood vlees die door onze soortgenoten worden geconsumeerd, leiden tot een shockerende 26 procent meer CO²-uitstoot dan de gemiddelde vrouw.
Maar waarom eet de man al dat vlees? Goed voor zijn spierballen! En waarom rijdt de man zoveel meer in vervuilende auto’s? Heb je ooit het geluid van een ronkende V8 gehoord? Waarom vertoont hij zo weinig drang tot duurzaamheid?

Meer overSamenleving
Gerelateerd
Article image
Reportage
De zelfbestuurrevolutie van een Fries dorp
In het Friese Reduzum luisterde de gemeente een tijdlang naar de ideeën van de bewoners in plaats van andersom. Dat leidde tot blije dorpelingen. De ontwerpers van de Omgevingswet hadden veel van dit experiment kunnen opsteken. Maar dat gebeurde niet.
Parcival Weijnen, Ayla Lebbing
Article image
Cartoon
Het is allemaal de schuld van hooligans!
Rempedaal
Article image
Voorpublicatie
Abortus leidt vaker tot opluchting dan spijt
Nagenoeg niemand heeft spijt van een abortus. De 22-jarige Nena voelde vooral opluchting. Ze is een van de vrouwen (en één man) die hun verhaal deden in het boek Over abortus, van Jantine Jongebloed. Een voorpublicatie.
Jantine Jongebloed