De mannenstapel

Mannen dragen significant meer bij aan de opwarming van de aarde dan vrouwen, zo blijkt uit nieuw onderzoek van de Franse onderzoeksgroep Crest. Het vele autorijden en de hoeveelheden rood vlees die door onze soortgenoten worden geconsumeerd, leiden tot een shockerende 26 procent meer CO²-uitstoot dan de gemiddelde vrouw.

Maar waarom eet de man al dat vlees? Goed voor zijn spierballen! En waarom rijdt de man zoveel meer in vervuilende auto’s? Heb je ooit het geluid van een ronkende V8 gehoord? Waarom vertoont hij zo weinig drang tot duurzaamheid?