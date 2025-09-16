Literaire kroniek
Tot de kern met Piet Gerbrandy

Met grote regelmaat schrijft dichter en classicus Piet Gerbrandy verhelderende essays over klassieke en hedendaagse poëzie. Hij zorgt voor een ruimere blik. Maar doet hij dat ook als het om Ovidius’ Metamorfosen gaat?

DINSDAG 16 SEPTEMBER
Author
AuteurCarel Peeters
Fotografie Annaleen Louwes
6 min

Het was wel een verrassing om bij Piet Gerbrandy ineens te lezen dat Het Ware, het Goede en het Schone ‘echt bestaan’. Deze drieslag staat immers bekend als de lieveling van de bourgeoisie. Die zag daarin samengevat wat zij ten koste van veel hoog wilde houden.

