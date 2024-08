De intellectualisering van rechts-extremisme

Het gaat niet om de literatuur, het gaat erom dat Nieuw Rechts zich concentreert op het snel verkrijgen van invloed op onderwijs en opvoeding. Daarvoor moeten onder studenten leeskringen worden gevormd waar de ene roman na de andere, het ene canonieke boek na het andere wordt gelezen vanuit het rechtse gezichtspunt. Leraren op scholen en universiteiten moet zo snel mogelijk duidelijk gemaakt worden dat het literaire veld met vernuftige tactieken bespeeld moet worden in het kader van een politieke agenda ten behoeve van rechts en dat dit ‘also nicht um der Literatur willen geschieht’.

Aldus de intenties van de Duitse uitgever Götz Kubitschek met zijn in 2023 opgerichte Aktion 451. In deze leeskringen is de literatuur slechts middel tot een politiek doel. Met zijn Verlag Antaios hebben Kubitschek en zijn vrouw Ellen Kositza de ‘Intellektualisierung des Rechtsextremismus’ voor ogen, ge­bruikmakend van de reputatie van rechtse schrijvers en profiterend van de ‘doorbraak’ van rechts in Europa, schrijft hoogleraar Torsten Hoffmann in de Duitse krant taz van 6 juli.