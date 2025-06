De financiële markten als reddingsboei 

In tijden van politieke verdwazing, ideologische achterlijkheid en begrotingen die eerder op wensdenken dan op werkelijkheid zijn gebaseerd, is er altijd een redder in de nood: de financiële markten. Niet omdat ze sympathiek zijn, of moreel verheven – integendeel. Moraliteit ontbreekt volledig. Opportunisme én de kille logica van risico en rendement doen hun werk. En daardoor vervullen ze een functie die in veel democratieën verloren dreigt te gaan: het stellen van grenzen.