SBS6 is het Nederlandse zusje van Fox News. Avond aan avond wordt de onderbuik bediend door het televisiekanaal van John de Mol, dat (uiterst) conservatieve denkbeelden en grove onwaarheden de huiskamer in stuurt.
Analyse
De duivelse Derksenfactor: hoe SBS het debat domineert
Elke dag bedient Vandaag Inside de onderbuik van een miljoen kijkers. De mening van Johan doet ertoe en zie je terug in de peilingen, weten ook politici. Hoe SBS met ‘gewone amusementstelevisie’ het publieke debat naar rechts stuurt.