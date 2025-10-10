Analyse
De duivelse Derksenfactor: hoe SBS het debat domineert
VRIJDAG 10 OKTOBER

Elke dag bedient Vandaag Inside de onderbuik van een miljoen kijkers. De mening van Johan doet ertoe en zie je terug in de peilingen, weten ook politici. Hoe SBS met ‘gewone amusementstelevisie’ het publieke debat naar rechts stuurt.

Author
AuteurChard van den Berg
Fotografie Shutterstock, Freepik
10 min

SBS6 is het Nederlandse zusje van Fox News. Avond aan avond wordt de onderbuik bediend door het televisiekanaal van John de Mol, dat (uiterst) conservatieve denkbeelden en grove onwaarheden de huiskamer in stuurt.

Meer overMacht
Gerelateerd
Article image
boekrecensie
Amber recenseert: de Fabeltjes van Faber
Als literair experiment is Mij krijgen ze niet klein van Marjolein Faber veel beter te verdragen dan als politieke biografie, schrijft recensent Amber Wiznitzer.
Amber Wiznitzer
Article image
Analyse
Becoming Joost Eerdmans
Joost Eerdmans is zeven keer vaker op televisie te zien dan zijn ene zetel in de Tweede Kamer rechtvaardigt. Zijn opmars toont eens te meer: deze verkiezingen draaien om bravoure en beeldvorming, maar niet om de feiten.
Thijs Broer
Article image
Column
‘Wie geeft er tweehonderd miljoen uit aan een balzaal om daarna het huis te verlaten?’
Hannah Prins geeft stemadvies: Kies voor politici die de strijd aan kunnen met tirannen. Kies voor politici die boos genoeg zijn om het gevecht ook aan te gaan.
Hannah Prins