Ook het bedrijfsleven heeft de afgelopen jaren de mond vol gehad over circulaire economie en circulaire businessmodellen. Acht jaar later zijn we echter nauwelijks een stap dichterbij gekomen. Natuurlijk gebeuren er goede dingen, maar per saldo worden er nauwelijks minder grondstoffen gebruikt. Er is vooral veel circulariekoek: het ruikt en klinkt als circulaire economie, maar levert per saldo geen grondstoffenbesparing op.

Toch weigeren we dit als probleem te presenteren. Het International Resource Panel publiceerde begin dit jaar een rapport met een optimistische toon: in plaats van een wereldwijde stijging van 60% in grondstoffengebruik tegen 2060, zou die “slechts” 20% zijn. Het Panel noemde dit ‘bend the trend’. Een rare naam voor een rapport waarin, zelfs in het meest positieve beleidsscenario, de trend van meer grondstoffengebruik niet wordt omgebogen. Zelfs met het hele riedeltje maatregelen die de natte droom zijn voor elke groene beleidsmaker – zoals beprijzen, innovatie, strengere afspraken over reparaties en normen voor productie – lukt het niet om minder grondstoffen te gebruiken als de economie doorgroeit.