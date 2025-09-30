Hij zou een hele garderobe kunnen inrichten met de boetekleden die hij door de jaren heen heeft aangetrokken. Dat zou Michaël Zeeman hebben gezegd toen hij iemand weer eens van niet flatterende kwalificaties had voorzien. Die waren bij nader inzien toch iets té. Het boetekleed is typisch een kledingstuk van de schelm. Die moet het bij de hand hebben. Van deze schelm is in de biografie van Willem Otterspeer over Michaël Zeeman regelmatig sprake.
Literaire kroniek
De charmes van een schelm
Aan het eind van de vorige eeuw waarde Michaël Zeeman door het Nederlandse culturele leven als criticus, erudiet, debatleider, boekendief, Don Juan, dichter, voorzitter, spreker en steen des aanstoots. Zo’n fenomeen verdient een biografie.
