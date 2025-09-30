De charmes van een schelm

Hij zou een hele garderobe kunnen inrichten met de boetekleden die hij door de jaren heen heeft aangetrokken. Dat zou Michaël Zeeman hebben gezegd toen hij iemand weer eens van niet flatterende kwalificaties had voorzien. Die waren bij nader inzien toch iets té. Het boetekleed is typisch een kledingstuk van de schelm. Die moet het bij de hand hebben. Van deze schelm is in de biografie van Willem Otterspeer over Michaël Zeeman regelmatig sprake.